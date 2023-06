Bývalý viceprezident USA Pence se zaregistroval jako kandidát na prezidenta

https://cz.sputniknews.com/20230606/byvaly-viceprezident-usa-pence-se-zaregistroval-jako-kandidat-na-prezidenta-19445745.html

Bývalý viceprezident USA Mike Pence se zaregistroval v pondělí jako kandidát v nadcházejících v roce 2024 prezidentských volbách, patřičný dokument byl... 06.06.2023, Sputnik Česká republika

Jak oznámila dříve televizní stanice NBC, hodlá to politik oznámit veřejně 7. června v průběhu naplánovaného vystoupení ve státě Iowa a také ve speciálním video projevu.Teď musí Pence usilovat o loajalitu amerických voličů v podmínkách, kdy jiný kandidát – bývalý prezident USA Donald Trump – má nejvyšší ratingy, a nynější guvernér státu Florida Ron DeSantis, který také kandiduje na prezidenta, je zatím na druhém místě.Volby amerického prezidenta se mají konat v listopadu roku 2024. V listopadu roku 2022 Trump prohlásil, že se zapojí do boje o křeslo prezidenta. Úřadující prezident Joe Biden v dubnu také oficiálně oznámil, že kandiduje na druhé funkční období, aby „dodělal započaté“, a spustil webové stránky své volební kampaně. V případě, když bude znovu zvolen, bude mu na začátku druhého prezidentského období už 82 let.

