https://cz.sputniknews.com/20230606/ukrajina-pripravovala-na-uzemi-ruska-teroristicky-utok-za-pouziti-spinave-bomby-oznamila-fsb-rf-19445849.html

Ukrajina připravovala na území Ruska teroristický útok za použití „špinavé bomby“, oznámila FSB RF

Ukrajina připravovala na území Ruska teroristický útok za použití „špinavé bomby“, oznámila FSB RF

Ukrajinská vojenská rozvědka plánovala provést v Rusku teroristický útok za použití „špinavé bomby“, oznámila Federální služba bezpečnosti RF. 06.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-06T10:49+0200

2023-06-06T10:49+0200

2023-06-06T11:27+0200

svět

ukrajina

špinavá bomba

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/06/19446074_78:0:787:399_1920x0_80_0_0_35a687c568d921cac028b9bb26a7cc6e.jpg

Představitelé FSB vysvětlili, že se o těchto plánech dozvěděli v průběhu vyšetřování pokusu o diverzi na letišti Severnyj v Ivanovské oblasti, kde hodlala Hlavní správa rozvědky MO Ukrajiny vyhodit do povětří letadla dálkového letectva.Náčelník ukrajinské Hlavní výzvědné správy Kirill Bohdanov zřídil dříve jednotku vybavenou lehkými letouny, která měla zásobovat diverzní a zpravodajské skupiny na území Ruska zbraněmi a municí a také útočit na objekty palivové a energetické infrastruktury. Koordinace akcí lehkého letectva byla svěřena vojenské jednotce č. 3449 se smluveným názvem Legie, která patří do složení Hlavní výzvědné správy.V důsledku speciálních operací zadrželi příslušníci speciální služby dva piloty, kteří se k tomu přiznali. Jeden z nich, Šimanskyj, sdělil, že vedení ukrajinské rozvědky projednávalo možnost přesunu do Ruska malých přenosných jaderných náloží. Druhý, Alexandr Morozov, se přiznal, že jeho úkolem byl let na bombardování v Brjanské oblasti, cílem bylo skladiště hořlavin a mazadel. Jeho letadlo bylo poškozeno a pilot se dostal do zajetí po nouzovém přistání.

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, špinavá bomba, rusko