Západ podporuje všechny akce Kyjeva včetně tajných věznic, prohlásil Pušilin

Ukrajině v dané etapě už nemá smysl zřizovat tajné věznice, všechny akce Kyjeva jsou přece Západem podporované, a není třeba očekávat spravedlivého vyšetřování... 09.06.2023, Sputnik Česká republika

„Co se týče tajných věznic, v dané etapě proč by Ukrajina něco vymýšlela, proč by něco utajovala, když jsou všechny její akce Západem podporovány? Vezmeme-li rok 2021, v onom roce zaznamenal výbor pro lidská práva OSN existenci 30 podobných tajných věznic na území zbylé části Ukrajiny. Tehdy vyvolalo to dokonce jakousi diskusi. Situaci to ale neovlivnilo. Byla to jednoduchá konstatace, že tyto věznice jsou,“ řekl Pušilin v rozhovoru pro Sputnik.„Za všechny válečné zločiny vojáků ukrajinského režimu, kteří se nacházejí nyní u nás, pod naší kontrolou, se rozsudky samozřejmě vynášejí. O nich se široce informuje, můžete tu informaci snadno získat,“ řekl Pušilin. Zdůraznil, že ani jeden válečný zločinec nesmí uniknout trestu, tím spíše že za válečné zločiny není promlčecí lhůta.

