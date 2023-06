https://cz.sputniknews.com/20230610/na-zapade-si-vzpomneli-na-varovani-ruska-ohledne-ukrajiny-a-uznali-jeho-spravedlivost-19452326.html

Na Západě si vzpomněli na varování Ruska ohledně Ukrajiny a uznali jeho spravedlivost

Na Západě si vzpomněli na varování Ruska ohledně Ukrajiny a uznali jeho spravedlivost

Rusko v průběhu desetiletí upozorňovalo NATO na to, že rozšiřování aliance přivede do slepé uličky, v níž se aliance také ocitla kvůli Ukrajině, napsal ředitel... 10.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-10T17:12+0200

2023-06-10T17:12+0200

2023-06-10T17:12+0200

svět

názor

nato

vstup do nato

ukrajina

osn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/06/19447363_0:133:2730:1669_1920x0_80_0_0_cc3c03e907694ff7a2ec788fe79e3aa4.jpg

Podle slov analytika NATO porušuje denně všechny smluvní ustanovení, když provádí operace za hranicemi členských zemí. Kromě toho, jak podotkl autor, podle paragrafu 51 Stanov OSN se mohou vojenské prostředky členských zemí aliance používat jen pro sebeobranu.Mezi jinými porušeními NATO zjistil autor také vynález kategorie „partnerů“ – zemí, které dokumentárně nepatří do složení organizace, dají se však de facto pokládat za její plnoprávné účastníky.V závěru Oberg podotkl, že za celých 74 let existence NATO, v jejímž hlavním dokumentu je zapsána snaha žít v míru se všemi národy a vládami, nedokázala tato organizace dosáhnout skutečného míru. Místo toho se rozrůstá do globálních rozměrů a káže militarismus.

https://cz.sputniknews.com/20230601/szijjarto-prijeti-ukrajiny-do-nato-by-nemelo-byt-na-programu-aliancniho-summitu-ve-vilniusu-19440843.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

názor, nato, vstup do nato, ukrajina, osn