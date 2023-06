https://cz.sputniknews.com/20230611/obchodovani-mezi-ruskem-a-cinou-dosahlo-nejvyssi-urovne-od-zacatku-konfliktu-na-ukrajine-19453200.html

Obchodování mezi Ruskem a Čínou dosáhlo nejvyšší úrovně od začátku konfliktu na Ukrajině

Podle zprávy Hlavní celní správy Číny překročil v květnu obrat zboží mezi dvěma státy 20,5 miliardy dolarů. List Die Zeit píše, že Čína je již dnes hlavním... 11.06.2023, Sputnik Česká republika

Obchod mezi Ruskem a Čínou dosáhl nejvyšší úrovně od začátku konfliktu na Ukrajině. Obrat zboží mezi dvěma státy překročil podle informace čínské Hlavní celní správy 20,5 miliardy dolarů. Export z Ruska do Číny činil 11,3 miliardy, informuje Die Zeit.V květnu se import z Číny do Ruska zvýšil za pět měsíců od ledna o 75,6%. Loni činil obrat zboží mezi RF a Čínou, podle Hlavní celní zprávy Číny, 190 miliard dolarů, což je historický rekord. Letos hodlají země zvýšit obchod na 200 miliard dolarů, již to prohlásili na březnové schůzce prezident RF Vladimir Putin a předseda Čínské lidové republiky Si Ťin-pching.

