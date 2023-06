https://cz.sputniknews.com/20230612/zemrel-byvaly-italsky-premier-silvio-berlusconi-19453911.html

Zemřel bývalý italský premiér Silvio Berlusconi

Zemřel bývalý italský premiér Silvio Berlusconi

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi zemřel ve věku 87 let v klinice San Raffaele v Miláně, píše list Corriere della Serre. Politik byl znovu... 12.06.2023, Sputnik Česká republika

Italská média dříve uvedla, že 86letý senátor byl přijat do nemocnice kvůli problémům s dýcháním. Podle další verze byly příčinou kardiovaskulární potíže. Lékaři však později uvedli, že příčinou hospitalizace byla plicní infekce, která vznikla na pozadí chronické leukémie.Berlusconi se narodil 29. září 1936 v Miláně. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity v Miláně. Před vstupem do politiky se věnoval podnikání.Ve volbách v roce 1994 zvítězila strana Forza Italia, kterou politik vytvořil a Berlusconi se stal premiérem, ale o necelý rok později, v lednu 1995, rezignoval. Znovu se ujal postu premiéra v roce 2021, kde setrval až do roku 2006.Po krátkém období v opozici Berlusconiho strana, která se již v té době jmenovala Lid svobody, zvítězila ve volbách v roce 2008. Tentokrát byl Berlusconi premiérem až do listopadu 2011, kdy byl kvůli rozvíjející se hospodářské krizi a nedůvěře evropských burz v italský státní dluh nucen odstoupit.

