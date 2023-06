https://cz.sputniknews.com/20230613/generalni-tajemnik-nato-je-znepokojen-sblizovanim-mezi-cinou-a-ruskem-19455882.html

Generální tajemník NATO je znepokojen sbližováním mezi Čínou a Ruskem

Generální tajemník NATO je znepokojen sbližováním mezi Čínou a Ruskem

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro americkou televizní stanici PBS vyjádřil znepokojení nad sbližováním mezi Čínou a Ruskem a řekl, že na... 13.06.2023, Sputnik Česká republika

„Region Severní Ameriky a Evropy čelí globálním hrozbám, mezi něž patří skutečnost, že Čína stále více investuje do pokročilých vojenských kapacit, jaderných zbraní a také se snaží zastrašit své světové sousedy. Proto to a samozřejmě skutečnost, že se Čína a Rusko stále více sbližují a nedávno například uspořádaly velké námořní společné cvičení. Sledujeme stále více ruských a čínských hlídek na moři a na obloze,“ řekl Stoltenberg.Generální tajemník NATO se domnívá, že pro alianci je důležité čelit možným bezpečnostním hrozbám ze strany Číny a také se sjednotit proti „dopadům čínských akcí v oblasti bezpečnosti“.Stoltenberg také zdůraznil, že v současné situaci se bezpečnost nestala regionální, ale globální, a to, co se děje v Evropě, ovlivňuje Asii a naopak.

