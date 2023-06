https://cz.sputniknews.com/20230613/putin-rusko-bojovalo-mimo-jine-proti-al-kaide-na-kavkaze-a-zapad-tyto-teroristy-podporoval-19456471.html

Putin: Západ se celou dobu snažil rozhoupat stabilitu v Rusku

Západ se celou dobu snažil rozhoupat stabilitu Ruska, protože nikdo nepotřebuje zemi s takovým potenciálem, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s... 13.06.2023, Sputnik Česká republika

„Například na Kavkaze, s kým jsme bojovali? Do značné míry s al-Káidou (teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci - pozn. red.). A co dělali naši takzvaní partneři? Podporovali - finančně, informačně, politicky a dokonce i ve vojenském smyslu. Je jim úplně jedno, že tohle je al-Káida – jen aby rozhoupali naši stabilitu,“ řekl na setkání s vojenskými novináři. „A to je vše v tomto paradigmatu rozhoupání stability Ruska. Snažili jsme se různými způsoby najít k nim přístup. Takže jsme se dohodli, že se NATO nebude rozšiřovat. Všechno jsme navrhli. Ale ne, odmítli to. Proč? No, je to prostě příliš velká země. Taková země v Evropě, na takovém místě, tak velká, s takovým potenciálem není potřeba. A postupně se naši zemi všichni snaží rozřezat,“ dodal prezident. Putin poznamenal, že Rusko se dříve opravdu snažilo stát pro západní země „jedním ze svých“, včetně připravenosti vstoupit do NATO, ale ty s ním nechtěly ani mluvit.„No, nabídli jsme všechno. Mysleli jsme si, že jsme svoji, ,buržoazní’, chceme být v této rodině takzvaných civilizovaných národů. A já jsem zkoušel zapojit nás do NATO - podívejte se na nás!“ popsal Putin vztahy se Západem v minulosti.

