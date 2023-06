https://cz.sputniknews.com/20230614/byvaly-prezident-trump-ani-v-jednom-z-obvineni-u-soudu-v-miami-neuznal-svou-vinu-19457770.html

Bývalý prezident Trump ani v jednom z obvinění u soudu v Miami neuznal svou vinu

Bývalý prezident Trump ani v jednom z obvinění u soudu v Miami neuznal svou vinu

Bývalý americký prezident Donald Trump při soudním jednání v Miami prohlásil, že není vinen z držení utajovaných materiálů a maření spravedlnosti, uvádí CNN... 14.06.2023, Sputnik Česká republika

Trump během svého působení u soudu byl podle médií technicky zatčen. Exprezidenta a jeho asistenta Walta Nautha nakonec propustili ze soudu bez jakýchkoliv podmínek. Podle Fox News nebyli Trump ani jeho podřízený uznáni osobami, které by mohly utéct. Podle CBS News soud opět neuvalil žádná omezení na Trumpův pohyb, včetně jeho cest do zahraničí.Zabránit pádu USASám Trump se po jednání soudu okamžitě vrátil do kampaně a slíbil svým příznivcům, že zabrání dalšímu úpadku Spojených států.„Naše země je v takovém úpadku jako nikdy předtím, a to nemůžeme dopustit,“ řekl svým příznivcům v Miami.Obvinění proti TrumpoviBývalý prezident byl obviněn z „úmyslného zadržování informací o národní obraně“, ze „spiknutí za účelem maření spravedlnosti“, „zadržení dokumentu nebo záznamu“, „korupční zadržování dokumentu nebo záznamu“ a „zadržení dokumentu při federálním vyšetřování“, z „účastí v krycím systému“ a „předkládání nepravdivých informací a svědectví“. Kvůli každému z obvinění mu hrozí od pěti do dvaceti let odnětí svobody.V probíhajícím procesu se žalobci pokusí prokázat, že Trump porušil zákon, když již jako soukromý občan uchovával informace o amerických vojenských schopnostech, plánech a zranitelnosti USA v nevhodné soukromé rezidenci, prozrazoval státní tajemství cizincům a mařil vyšetřování.Sám bývalý prezident trvá na své nevině.Prezidentské volby v USA jsou naplánovány na listopad 2024. Trump v listopadu 2022 oznámil svůj vstup do boje o prezidentský úřad. Současná hlava státu Joe Biden také v dubnu oficiálně oznámil, že se uchází o druhé funkční období, aby „dokončil, co začal“, a spustil webovou stránku volební kampaně. Pokud uspěje, bude mu na začátku druhého prezidentského období 82 let.

donald trump, obvinění, soud, usa