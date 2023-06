https://cz.sputniknews.com/20230614/indicky-podnikatel-promluvil-o-vyhodach-dodavek-zbozi-do-ruska-prostrednictvim-paralelniho-dovozu-19458306.html

Indický podnikatel promluvil o výhodách dodávek zboží do Ruska prostřednictvím paralelního dovozu

Na místě konání Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (PMEF), které začalo dnes 14. června, mluvčí indické společnosti Enzen Global LLP, která se... 14.06.2023, Sputnik Česká republika

Kohli hovořil o změnách v obchodním sektoru souvisejícím s rozvojem v Rusku obchodu prostřednictvím paralelního dovozu. Poukázal na velké příležitosti pro další země, včetně Indie, které se otevřely poté, co řada západních společností opustila ruský trh.To se podle něj týká především elektroniky, domácích spotřebičů, notebooků a IT produktů. Kohli zároveň poukázal na absenci obav z možnosti spadat pod sekundární sankce Západu.Současná situace podle podnikatele umožňuje malým a středním podnikům dodávat různé indické zboží, zatímco ruské malé a střední podniky mají šanci pro užší spolupráci s Indií.„Indie je největší základnou malých a středních podniků na světě a plánuje se, že do roku 2025 se tato základna zvýší a kumulativně bude HDP v Indii činit 2 biliony dolarů. Je proto vhodné se nyní dívat nejen na velké korporace, ale i na malé a střední podniky,“ vysvětlil.V březnu bylo oznámeno, že Rusko poprvé v historii vstoupilo do žebříčku pěti největších obchodních partnerů Indie. Podle indického ministerstva obchodu a průmyslu dosáhl obchod mezi oběma zeměmi za 10 měsíců finančního roku, který začal v dubnu 2022 a končí v březnu 2023, rekordních 39,8 miliardy dolarů.

