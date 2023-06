https://cz.sputniknews.com/20230614/media-rusko-znicilo-temer-vsechny-bvp-bradley-ukrajinske-armady-kvuli-dvema-omylum-kyjeva--19457153.html

Média: Rusko zničilo téměř všechny BVP Bradley ukrajinské armády kvůli dvěma omylům Kyjeva

Ukrajina přišla o většinu bojových vozidel pěchoty Bradley kvůli tomu, že Západ podcenil možnosti ruské armády, píše InfoBRICS. 14.06.2023, Sputnik Česká republika

„Ukrajinská ofenziva se realizuje, ale Kyjev nedosáhl prakticky žádných viditelných úspěchů. Naproti tomu se na sociálních sítích rozšířily záběry zničených tanků Leopard a bojových vozidel pěchoty Bradley používaných ukrajinskými jednotkami. Z tohoto důvodu někteří odborníci předpovídají porážku Ukrajiny a další geopolitické selhání NATO,“ uvádí deník.InfoBRICS uvádí dva důvody, proč se Západ přepočítal. Za prvé hraje roli nízké mínění Ukrajiny a jejích spojenců v NATO o bojových možnostech ruské armády a za druhé jsou to nerealistická očekávání uvalená na výcvik a vybavení NATO, které byly poskytnuty ukrajinským silám.NATO a Ukrajina vsadily na to, že Rusku chybí vojenský potenciál, že velitelům chybí nezbytná komunikace ke koordinaci složitých operací a vojákům výcvik a morální duch, uvádí se v materiálu. To vedlo k potupné ztrátě většiny ukrajinských bojových strojů, shrnuje autor.Prezident Vladimir Putin v pátek 9. června oznámil zahájení protiofenzivy Ozbrojených sil Ukrajiny. Díky odvaze ruských vojáků a správné organizaci jednotek však Kyjev nedosáhl zadaných úkolů ani na jednom z úseků bojů, upozornil ruský prezident.

rusko, ukrajina, ofenzíva