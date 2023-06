https://cz.sputniknews.com/20230615/marine-le-penova-vyzvala-k-nezarazeni-otazky-krymu-do-konfliktu-na-ukrajine-19459942.html

Marine Le Penová vyzvala k nezařazení otázky Krymu do konfliktu na Ukrajině

Marine Le Penová vyzvala k nezařazení otázky Krymu do konfliktu na Ukrajině

Marine Le Penová v rozhovoru pro rozhlas Franceinfo prohlásila, že otázka Krymu, která byla vyřešena hlasováním občanů v referendu, nepatří do dnešního... 15.06.2023, Sputnik Česká republika

„Krym nemá nic společného s konfliktem na Ukrajině. Je to otázka stará deset let. Dá se namítat proti podmínkám referenda, ale zároveň se dá konstatovat, že obyvatelé zvolili za vlast Rusko. Je to postoj Nicolase Sarkozyho, Valérie Giscarda d'Estainga, je to postoj Marine Le Penové. Nepatří to do konfliktu na Ukrajině. Nemíchejme všechno dohromady,” řekla.V odpovědi na otázku, jestli je Krym podle jejího názoru ruský, Le Penová řekla, že „to bylo jasné vždy, že o tom mluvím již 10 let, že svůj postoj jsem nezměnila.”Politička přitom poznamenala, že je třeba zahájit neodkladně mírová jednání s cílem překonání konfliktu na Ukrajině. „Předpokládám, že otázka Donbasu bude na jednáních hlavní,” dodala Le Penová. Dříve již promluvila o tom, že referendum pro znovusjednocení Krymu s Ruskem bylo legitimní a plně odrazilo mínění lidí.Krym se stal ruským regionem v březnu 2014 po referendu po státním převratu na Ukrajině. V tomto referendu se vyslovilo 96,77 % krymských voličů a 95,6 % voličů v Sevastopolu pro vstup do Ruské federace. Ukrajina i nadále považuje Krym za vlastní, ale dočasně okupované území, mnoho západních zemí ji v tom podporuje. Podle slov prezidenta Vladimira Putina je otázka Krymu „vyřešena definitivně“.

