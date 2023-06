https://cz.sputniknews.com/20230615/opetovne-sankce-nesnizily-aktivity-cinskeho-byznysu-v-rusku-19459196.html

Opětovné sankce nesnížily aktivity čínského byznysu v Rusku

Riziko opětovných sankcí neovlivnilo aktivity čínského byznysu v RF, řekl v rozhovoru pro Sputnik v kuloárech Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra...

„Sankční politika Západu vůči Rusku má exteritoriální povahu a předpokládá zavedení opětovných sankcí, avšak to neovlivnilo rusko-čínskou obchodní a ekonomickou spolupráci a nezměnilo jejich celkovou trajektorii. S uspokojením jsme zaznamenali, že se objem ruské-čínského obchodu za dva poslední roky podstatně zvýšil, a že zájem čínských společností o investice do ruské ekonomiky stoupá a nesnižuje se,” řekl.Čínský podnikatel poznamenal, že se čínské společnosti letos stále aktivněji účastní ruských výstav. „Znamená to, že čínské společnosti jsou ochotny investovat v Rusku a rozvíjet obchodní a ekonomickou spolupráci. Celkový trend spočívá v tom, že náš obchodní obrat a rozsah obchodní a ekonomické spolupráce stále roste, roste také zájem čínských společností o spolupráci s Ruskem,” řekl na závěr Čou Li-cung.Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum probíhá 14-17. června.

