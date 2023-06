https://cz.sputniknews.com/20230616/rusky-prezident-putin-vystupuje-zasedani-na-petrohradskem-mezinarodnim-ekonomickem-foru-19461149.html

Putin: Neokoloniální světový systém přestal existovat

Putin: Neokoloniální světový systém přestal existovat

Strategie, kterou loni ruské úřady a podniky zvolily, fungovala a nabírá na síle, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na Mezinárodním ekonomickém fóru v... 16.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-16T14:09+0200

2023-06-16T14:09+0200

2023-06-16T15:44+0200

svět

vladimir putin

petrohradské fórum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/06/10/19461965_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_0c87263ca3f3afaff81eb44ee06fcab1.jpg

Ruský prezident také uvedl, že inflace v RF je nižší než v mnoha západních zemích a blíží se historickému minimu 2,9 %.Dodal, že Rusko se dostává z ropné jehly, tento trend postupně nabírá na síle, uvedl ruský prezident. Zároveň dodal, že Rusko nikdy nikoho nevyhánělo ze svého trhu, „nabízeli jsme zvážení všech pro a proti“.Putin také uvedl, že Rusko zahraniční společnosti, které v RF zůstaly a nadále fungují, považuje za domácí. Zároveň ruský prezident uvedl, že „Rusko se nebojí konkurence se zahraničními společnostmi, ale až se vrátí, vezme v úvahu zvláštnosti jejich chování".Kurz k otevřenosti ekonomiky je přitom pro Rusko důležitým principem, nezabočili jsme na cestu samoizolace, řekl Putin. Ruský obchod se zeměmi, které nepodléhají násilnickému tlaku, výrazně vzrostl. Samostatně prezident poznamenal, že multipolární světový řád posiluje, což je nevyhnutelný proces.Samostatně prezident poznamenal, že multipolární světový řád posiluje, což je nevyhnutelný proces. Ruské úřady podle Putina připravují nové mechanismy pro přeshraniční vypořádání. Podle něj je nyní asi 90 % obchodů se zeměmi EAEU v rublech, s Čínou 80 % v rublech a jüanech. Změny ve světě jsou nezvratné, hluboko zakořeněné, k tomu Rusko potřebuje proaktivní hospodářskou politiku, dodal Putin.Odpůrci Ruské federace jsou zvyklí ze svého monopolu vydělávat super zisky, nepotřebují konkurenty, hází klacky pod nohy, řekl ruský prezident Vladimir Putin. Prezident zdůraznil, že „takoví“ účastníci trhu nepotřebují konkurenty. „Házejí klacky pod nohy, snaží se brzdit nová centra rozvoje, jak teď říkají, snaží se je zrušit,“ řekl Putin.Putin také poznamenal, že multipolární světový řád se stává silnějším, a to je nevyhnutelný proces, protože neokoloniální světový systém v podstatě přestal existovat.V rámci těchto změn Rusko podle jeho názoru potřebuje proaktivní hospodářskou politiku, přechod k suverénní ekonomice, která poptávku nejen bere v úvahu, ale i sama ji vytváří. „Změny ve světě, ve všech jeho sférách, jsou zásadní, hluboké a nevratné. Právě to je důležité. Za těchto podmínek je nutné postupovat pouze vpřed. A to znamená, že potřebujeme proaktivní hospodářskou politiku, kterou lze budovat a realizovat v úzké spolupráci se zástupci podnikatelské sféry, s našimi podnikateli. V podstatě jde o přechod na kvalitativně novou úroveň rozvoje, o suverénní ekonomiku, která nejenže reaguje na tržní konjukturu a bere v úvahu poptávku, ale sama ji vytváří,“ řekl Putin.

https://cz.sputniknews.com/20230616/putin-podekoval-prezidentovi-sae-za-jeho-pomoc-pri-vymene-rusu-zadrzovanych-na-ukrajine-19460992.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, petrohradské fórum