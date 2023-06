Putin ukázal africké delegaci návrh smlouvy o Ukrajině z Istanbulu

„Navíc je to k tomu i dodatek. Týkají se (body, pozn. red.) ozbrojených sil a dalších věcí. Vše je zde napsáno – do kusů vojenské techniky i příslušníků ozbrojených sil. Tady je tento dokument!“ řekl Putin s tím, že dokument parafovala ukrajinská delegace, je tam podpis. „Ale poté, co jsme, jak jsme slíbili, stáhli vojáky z Kyjeva, kyjevské úřady, jak to obvykle dělají jejich vládci, všechno hodily na smetiště dějin. Řeknu to opatrně. Pokusím se vyjádřit inteligentně. Odmítli to,“ řekl Putin na schůzce s africkými lídry.