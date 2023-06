https://cz.sputniknews.com/20230618/putin-o-tom-jak-vratil-ze-zony-specialni-operace-na-zaporozskem-smeru-jednoho-ze-tri-bratru-19464208.html

Putin o tom, jak vrátil ze zóny speciální operace na Záporožském směru jednoho ze tří bratrů

Putin o tom, jak vrátil ze zóny speciální operace na Záporožském směru jednoho ze tří bratrů

Prezident RF Vladimir Putin promluvil o tom, jak dal rozkaz o navrácení ze zóny speciální operace na Záporožském směru jednoho ze tří bratrů. 18.06.2023, Sputnik Česká republika

„Dozvěděl jsem se, Junusbek mi prozradil, že na Záporožském směru válčí tři bratři. Tři! Již jsem zavolal staršími a řekl, že když je starší, má přijmout rozhodnutí, ale jednoho bratra určitě poslat ze zóny bojových akcí,” sdělil hlava státu.Na otázku vojenského zpravodaje, jestli prezident vrátil jednoho z bratrů výsadkářů „div ne silou,” Putin odpověděl kladně.„Ano, jeho bratr tam zahynul, zavolal jsem mu a řekl: „Mám za to, že máte sloužit na jiném místě,” Odpověděl, že nemůže, musí se pomstít za bratra… „ Přemlouval jsem ho všelijak. Pak jsem prostě řekl: „Je to rozkaz vrchního velitele.” Řekl: Provedu! „Čestné slovo!” sdělil prezident.Putin také řekl, že si prakticky všichni ranění vojáci, s kterými mluvil,sei přejí vrátit po špitálu „do zóny speciální operace, ke svým kamarádům.”Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února loňského roku. Putin označil za její cíl „ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni urážkám, genocidě ze strany kyjevského režimu.”

