V USA obdivují hlavní zvláštnost Armaty

Ruský tank T-14 Armata, který se může srazit na bojišti v ukrajinském konfliktu s americkým Abramsem, má velkou přednost, dálkově ovládanou věž, napsal novinář... 18.06.2023, Sputnik Česká republika

Autor píše, že Armata je mnohem lehčí než americký Abrams, je vybavena zaměřovačem s noktovizorem, který dovede najít a zlikvidovat cíle ve dne na vzdálenosti do pěti kilometrů, v noci do tri a půl kilometru. Připomněl rovněž, že ruský tank střílí střelami 9M119 Reflex, které jsou s to prorazit na 900 milimetrů pancéře.

