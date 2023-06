Služba vnější rozvědky Ruska pozvala pracovníky ukrajinských diplomatických misí do Moskvy

https://cz.sputniknews.com/20230620/sluzba-vnejsi-rozvedky-ruska-pozvala-pracovniky-ukrajinskych-diplomatickych-misi-do-moskvy-19466704.html

„Obracíme se na pracovníky ukrajinských diplomatických misí a zastupitelství státních orgánů v zahraničí. Cítíte-li se odpovědni za osud své vlasti, za zajištění míru a stability v Evropě, a pociťujete-li tlak ze strany zločinného kyjevského režimu, který Ukrajinu vede k národní katastrofě, přijeďte do Moskvy, kde bude vám a vašim blízkým zaručena bezpečnost,“ uvádí se v prohlášení.Služba vnější rozvědky oznámila, že ví o značném počtu ukrajinských diplomatů, pracovníků ministerstva obrany, speciálních služeb a MV Ukrajiny, kteří se rozhodli nevrátit se do Kyjeva po ukončení dlouhodobých zahraničních služebních cest. Část zahraničních pracovníků už to udělala, a mnozí jiní považují tuto variantu za „nejpřijatelnější pro sebe a svou rodinu“.Služba vnější rozvědky Ruska disponuje také stejnou informací o pracovnících zahraničních institucí Ukrajiny v zemích Asijsko-pacifického regionu. Kyjevské úřady provádějí přitom rozsáhlé čistky v zahraničních zastupitelstvích ve snaze odhalit neloajální pracovníky a vrátit je na Ukrajinu před termínem, oznámili v SVR.

