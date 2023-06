https://cz.sputniknews.com/20230621/francie-prezkoumala-svou-pozici-vuci-zapojeni-ukrajiny-do-nato-19469217.html

Francie přezkoumala svou pozici vůči zapojení Ukrajiny do NATO

Paříž změnila svou pozici vůči zapojení Ukrajiny do NATO, a teď uvažuje o této možnosti jako o samostatné záruce bezpečnosti pro Kyjev, píše list Le Monde s... 21.06.2023, Sputnik Česká republika

Podle informací listu na zasedání Rady obrany v Elysejském paláci se hovořilo o schválení zapojení Ukrajiny do aliance.Přitom podle slov autorů článku pro Francii nemůže být ani řeč o tom, aby byl Ukrajině umožněn vstup do NATO uprostřed konfliktu.Proti zjednodušené proceduřeAby se zapojila do NATO, musí Ukrajina odpovídat stejným požadavkům jako ostatní členské země aliance, USA neusnadní Kyjevu tuto cestu, prohlásil dříve americký prezident Joe Biden.Pán Bílého domu prohlásil, že neusnadní Ukrajině cestu do NATO a odpověděl na patřičnou otázku záporně. „Nebudeme jim to usnadňovat,“ dodal.Pozice RuskaRusko v posledních letech upozorňuje na bezprecedentní aktivitu NATO u svých západních hranic. NATO rozšiřuje iniciativy a říká tomu „zadržování ruské agrese“. Moskva nejednou vyjádřila znepokojení nad zvyšováním sil aliance v Evropě. V Kremlu podotýkali, že Rusko nikoho neohrožuje, nenechá ale bez povšimnutí akce potenciálně nebezpečné pro jeho zájmy.V Rusku kromě toho konstatovali zatahování Kyjeva do NATO. V Kremlu prohlásili, že slyšeli žádost Volodymyra Zelenského o zapojení Ukrajiny do NATO, stejně jako i různou reakci na ni. Jak se podotýkalo, Moskva pozorně sleduje situaci a pamatuje si, že právě orientace Kyjeva na alianci se stala jedním z důvodů k zahájení ruské speciální operace na Ukrajině.

