https://cz.sputniknews.com/20230621/v-madarsku-zkritizovali-myslenku-eu-vyclenit-kyjevu-dalsich-50-miliard-eur-19467701.html

V Maďarsku zkritizovali myšlenku EU vyčlenit Kyjevu dalších 50 miliard eur

V Maďarsku zkritizovali myšlenku EU vyčlenit Kyjevu dalších 50 miliard eur

Pokladna EU se vyprázdnila kvůli financování Ukrajiny, a přitom v novém návrhu rozpočtu do roku 2027 se navrhuje vyčlenit Kyjevu dalších 50 miliard eur... 21.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-21T09:35+0200

2023-06-21T09:35+0200

2023-06-21T09:35+0200

svět

maďarsko

evropská unie (eu)

ursula von der leyenová

finanční prostředky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/04/35/043527_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_74353ba6779ba2ded90d93e2bb5f5894.jpg

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dříve prohlásila, že EK přešetřila mnohaletý rozpočet EU na období 2024 až 2027 a navrhla zemím jeho zvýšení o 66 miliard eur kvůli pomoci Ukrajině, realizaci programů migrace a pomoci uprchlíkům a také upevňování konkurenceschopnosti unie. Z toho 50 miliard eur se navrhuje vyčlenit na finanční pomoc Kyjevu v podobě grantů a úvěrů.„Evropská unie žádá členské země o peníze. Tedy kvůli financování války a Ukrajiny se pokladna EU vyprázdnila, a proto je třeba do rozpočtu přidat dalších několik desítek miliard… Největší jejich část bude použita na další financování Ukrajiny. Bude to 50 miliard eur,“ řekl Demeter ve videu zveřejněném na sociální síti.Připomenul, že k opravám rozpočtu EU je nutné jednomyslné rozhodnutí všech členských zemí aliance. Podle jeho slov, když bude návrh členským zemím zaplatit dodatečné peníze vyložen na papíře, „bylo by dobré, kdyby nám i na tuto rozporuplnou otázku odpověděli“.Evropská komise navrhla v polovině září uplatnit vůči Maďarsku speciální mechanismus podmíněnosti, aby byla zaručena ochrana rozpočtu EU „před porušením zásad priority práva v Maďarsku“. To znamená zablokování kolem 7,5 miliard eur financování EU pro Budapešť. Tento mechanismus, který má chránit rozpočet unie před korupcí, byl uplatněn poprvé za dva roky jeho existence.Později se EK rozhodla zachovat svůj původní návrh na pozastavení 65 % závazků pro výplatu Maďarsku prostředků z jistých společných fondů EU, i když premiér Viktor Orbán prohlásil, že Budapešť splnila celý seznam požadavků Evropské komise, které se týkaly opatření pro boj s korupcí, zvyšování průzračnosti státních nákupů a upevňování nezávislosti soudního systému.V prosinci roku 2022 zkoordinovaly členské země EU blokování prostředků pro Maďarsko, avšak na nižší úrovni, než se navrhovalo dříve. Původně navrhli v EU zablokovat financování pro Maďarsko za 7,5 miliardy eur. V prosinci zkoordinovaly evropské země snížení objemu zablokovaných prostředků na 6,3 miliardy eur výměnou za odmítnutí Budapeští práva veta v řadě otázek, mj. balíčku pomoci Kyjevu.Maďarský premiér prohlásil, že Evropská komise blokovala i nadále prostředky z fondů EU pro Maďarsko, protože chce ovlivnit pozici Maďarska v otázkách migrace, sexuálního vzdělání a sankcí, Budapešť však nehodlá měnit svůj názor na tyto otázky, které pokládá za fundamentální. Ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó prohlásil, že jeho země musí být připravena na vážné útoky ze strany EU, protože „Brusel a liberální propagandistická mašinérie“ si nevybírají prostředky a užívají proti Budapešti všechny druhy vydírání.

https://cz.sputniknews.com/20230619/sluzba-vnejsi-rozvedky-rf-kyjev-muze-pokracovat-v-praci-na-spinave-jaderne-bombe-19465832.html

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

maďarsko, evropská unie (eu), ursula von der leyenová, finanční prostředky