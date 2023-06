https://cz.sputniknews.com/20230622/putin-ucinil-prohlaseni-o-poruseni-principu-umluvy-o-zakazu-biologickych-zbrani-19470708.html

Putin učinil prohlášení o porušení principů Úmluvy o zákazu biologických zbraní

Prezident RF Vladimir Putin se obrátil na účastníky mezinárodní vědecko-praktické konference Globální hrozby biologické bezpečnosti. Problémy a rozhodnutí s... 22.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-22T13:25+0200

2023-06-22T13:25+0200

2023-06-22T13:25+0200

„V dnešní složité mezinárodní situaci je velmi důležité zachovat a posílit stávající mechanismy všestranné spolupráce ve sféře odporu různým hrozbám biologické povahy. Týká se to především Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní, která byla schválena před téměř půl stoletím. V poslední době dochází bohužel k systematickému porušování principů zakotvených v tomto základním dokumentu,” prohlásil prezident RF.Dále dodal, že užitečné návrhy sledující cíl zjednodušení režimu nešíření těchto zbraní narážejí často na odpor ze strany států usilujících o využití mezinárodních problémů za účelem zajištění vlastní biologické bezpečnosti na úkor ostatních.Součinnost zemí v této sféře podle něj musí probíhat na rovnoprávném základě a respektovat suverenitu všech států.Konvence o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (BTWC) a o jejich likvidaci byla schválena na 26. zasedání Valného shromáždění OSN 16. prosince 1971. Dnes čítá 183 účastníků. Byla to první mezinárodní úmluva zakazující celou kategorii zbraní hromadného ničení.V souladu s prvním článkem BTWC se účastnické státy zavazují, že nebudou vyvíjet, vyrábět, hromadit, ani žádným způsobem nakupovat a skladovat biologické zbraně. Druhý článek stanovuje likvidaci všech zásob biologických zbraní, zařízení a prostředků jejich dopravy do devíti měsíců po vstupu úmluvy v platnost. Třetí článek zakazuje předání biologických zbraní a jakoukoliv pomoc v jejich vývoji a získání.BTWC neobsahuje přitom žádné konkrétní body o způsobech ztělesnění, ani seznam biologických látek, jež podléhají zákazu.Experti proto připravili v roce 2001 návrh právně závazného protokolu k úmluvě, avšak USA jednostranně zmařily proces jeho přijetí.

