Běloruský generální prokurátor promluvil o „běžícím pásu smrti“ v zemi během války

„Během let nacistické okupace byly na území Běloruska zabity minimálně 3 miliony civilistů a sovětských válečných zajatců, to znamená každý třetí obyvatel Běloruska. Asi 380 tisíc lidí bylo zahnáno do německého otroctví, mnozí z nich zemřeli v nesnesitelných podmínkách nucených prací. Masový charakter měly únosy dětí na nucené práce,“ řekl generální prokurátor.