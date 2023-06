https://cz.sputniknews.com/20230623/macron-prohlasil-ze-rusko-hraje-roli-ktera-je-nevyhodna-pro-svetove-spolecenstvi-19472397.html

Macron prohlásil, že Rusko hraje roli, která je nevýhodná pro světové společenství

Macron prohlásil, že Rusko hraje roli, která je nevýhodná pro světové společenství

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Franceinfo obvinil Rusko z destabilizace Afriky a prohlásil, že tato země hraje dnes... 23.06.2023

„Rusko hraje dnes roli nevýhodnou mezinárodnímu společenství,“ prohlásil Macron na okraj summitu „o novém finančním paktu“ mezi zeměmi Severu a Jihu v Paříži, na něhož nebylo Rusko pozváno.Summit, který si klade za cíl zajistit financování vyspělými zeměmi chudších zemí v boji s klimatickými změnami, probíhá v Paříži 22. a 23. června.Macron obvinil Moskvu z destabilizace situace v afrických zemích.Velvyslanec RF v Bangui Vladimir Titorenko dříve v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že v SAR jsou přítomní ruští instruktoři, kteří se zabývají přípravou vojáků vládní armády a nacházejí se v této zemi s vědomím Rady bezpečnosti OSN a sankčního výboru. Podle jeho slov označovat tyto lidi za žoldáky není korektní, protože se neúčastní bojových akcí.V RF dříve nejednou prohlásili, že Rusko a africké země jsou rovnoprávnými spojenci, jejich vztahy se vždy budovaly na nezištném základě. Řada předáků afrických zemí navštívila nedávno RF. V Moskvě dodali, že Afrika zklamala západní svět svým pragmatickým přístupem k Rusku. Pokusy vrazit klín do našich vztahů existují, nejsou ale moc úspěšné, a Rusko tím jenom vyhrává, uvedli. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov dříve prohlásil, že bývalé metropole musí znát své místo a chápat, že se svět změnil. Podle jeho slov USA a evropské země, když žádají od afrických zemí, aby nespolupracovaly s Ruskem, se snaží obnovit koloniální závislost Afriky. Dodal, že USA a jejich spojenci se pokoušejí zmařit druhý summit RF-Afrika, který je naplánován na konec července v Petrohradu, a odradit africké partnery od účasti v tomto fóru. V řadě afrických zemí, když komentovali výzvy Západu k odsouzení RF, prohlásili, že nikdo nemá právo diktovat, s kým mají mít vztahy.Na pozadí konfliktu na Ukrajině Západ i nadále zatahuje Kyjev do NATO a zásobuje ho zbraněmi a v Moskvě na to nejednou prohlásili, že členské země aliance „si hrají s ohněm“. Ministr obrany RF Sergej Šojgu včera prohlásil, že to, co dodal Západ Kyjevu a co ještě dodá, nebude mít podstatný vliv na průběh speciální operace. V RF také prohlásili, že právě orientace Kyjeva na alianci se stala jednou z příčin zahájení speciální operace Ruska na Ukrajině.Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině 24. února roku 2022. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podotkl, že speciální operace je nuceným opatřením, Rusku „nenechali žádné šance jednat jinak a vytvořili taková rizika v bezpečnostní sféře, že reagovat jinými prostředky už nebylo možné“. Podle jeho slov se Rusko 30 let pokoušelo domluvit se s NATO o zásadách bezpečnosti v Evropě, narazilo ale pokaždé buď na cynickou lež, anebo na pokusy o vydírání a nátlak, a aliance se mezitím nehledě na protesty Moskvy neustále rozšiřuje a přibližuje se ke hranicím RF.

