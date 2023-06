https://cz.sputniknews.com/20230624/kadyrov-vojaci-ministerstva-obrany-a-narodni-gardy-rf-v-cecensku-se-posilaji-do-zon-napeti-19474776.html

Kadyrov: vojáci Ministerstva obrany a Národní gardy RF v Čečensku se posílají do „zón napětí“

Kadyrov: vojáci Ministerstva obrany a Národní gardy RF v Čečensku se posílají do „zón napětí“

Vedoucí představitel Čečenska Ramzan Kadyrov oznámil poslání vojáků Ministerstva obrany RF a Národní gardy v Čečenské republice do „zón napětí“. 24.06.2023, Sputnik Česká republika

„Vojáci MO a Národní gardy RF v Čečenské republice se už vydali do zón napětí. Uděláme vše, abychom zachovali jednotu Ruska a ubránili jeho státnost,“ prohlásil Kadyrov na svém kanálu na Telegramu.Vyjádřil úplnou podporu prezidentovi RF Vladimiru Putinovi a obrátil se na vojáky s výzvou nepodléhat provokacím.„Ať už vám barvitě líčí jakékoli cíle, ať už dávají jakékoli sliby – bezpečnost státu a semknutost ruské společnosti je v takovém okamžiku nade vše!“ dodal Kadyrov.Prohlásil také připravenost podniknout tvrdá opatření pro potlačení vzpoury.Vedoucí představitel Čečenska Ramzan Kadyrov označil ozbrojenou vzpouru soukromé vojenské společnosti Wagner za zradu a prohlásil, že čečenští bojovníci se už vydali do zón napětí. Napsal o tom na svém kanálu na Telegramu.„To, co se nyní děje – to není ultimátum ministerstvu obrany. Je to výzva státu, a proti této výzvě se musíme všichni stmelit kolem národního lídra: vojáci, příslušníci silových struktur, gubernátoři a civilní obyvatelé. Vojáci Ministerstva obrany a Národní gardy RF v Čečenské republice se už vydali do zón napětí. Uděláme vše, abychom zachovali jednotu Ruska a ubránili jeho státnost!“ napsal Kadyrov.

