Putin: Organizátoři vzpoury zradili Rusko a zaplatí za to

Putin: Organizátoři vzpoury zradili Rusko a zaplatí za to

Vladimir Putin: Obracím se na Rusy, vojenské a bezpečnostní složky a na ty, kteří byli podvodem a výhrůžkami dotlačeni na cestu ozbrojeného povstání.

Prezident RF Vladimir Putin se obrátil na občany Ruska, na vojáky a silové rezorty a na ty, „kteří byli podvodem a hrozbami přivedeni na cestu vojenské vzpoury“.Organizátoři vzpoury zaplatí podle něj za vlastizradu. Uvádíme celý projev:„Obracím se na občany Ruska, na vojáky Ozbrojených sil, na příslušníky bezpečnostních orgánů a speciálních služeb, na vojáky a velitele, kteří nyní bojují na svých bojových pozicích, odrážejí útoky nepřítele a dělají to hrdinsky. Vím to. Dnes v noci jsem ještě jednou hovořil s veliteli všech směrů. Obracím se i na ty, kteří byli podvodem nebo hrozbami zataženi do zločinného dobrodružství, přivedeni na cestu těžkého zločinu – ozbrojené vzpoury.Rusko dnes svádí velmi těžký boj za svou budoucnost, odráží agresi neonacistů a jejich pánů. Proti nám je zaměřena fakticky celá vojenská, ekonomická a informační mašinérie Západu. Bojujeme za život a bezpečnost našich lidí, za naši suverenitu a nezávislost. Za právo být a zůstávat i nadále Ruskem – státem s tisíciletými dějinami.Tato bitva, v níž se rozhoduje o osudu našeho národa, si vyžaduje sjednocení všech sil, jednotu, konsolidaci a odpovědnost. Kdy musíme nechat stranou všechno, co nás oslabuje, jakékoli rozpory, jichž mohou využít a využívají naši vnější nepřátelé, aby nás podkopali zevnitř.A proto akce, které boří naši jednotu, jsou v podstatě odpadlictvím od svého lidu, od bojových kamarádů, kteří bojují nyní na frontě. Je to rána do zad naší zemi a našemu národu.Právě taková rána byla zasazena Rusku v roce 1917, kdy země bojovala v První světové válce. Vítězství jí ale ukradli. Intriky, nesváry a politikaření za zády armády a lidu se staly příčinou velikého otřesu, destrukce armády a rozkladu státu, ztráty obrovských území. A v konečném důsledku i tragedie občanské války.Rusové zabíjeli Rusy, bratři – své bratry, a zisk z toho měli různého druhu političtí dobrodruzi a zahraniční síly, které dělily naši zemi, roztrhávaly ji na kusy.Nedovolíme, aby se něco podobného zopakovalo. Ubráníme náš národ a naši státnost před jakýmikoli hrozbami. Mj. i před vnitřní zradou.A to, na co jsme narazili, je právě zrada. Neúměrné ambice a osobní zájmy přivedly ke zradě. Ke zradě své země, svého lidu a věci, za kterou bok po boku s jinými našimi útvary a jednotkami bojovali a umírali vojáci a velitelé skupiny Wagner. Hrdinové, kteří osvobozovali Soledar a Arťomovsk, města a vesnice Donbasu, bojovali a obětovali své životy za Nové Rusko, za jednotu ruského světa. Jejich jméno a slávu také zradili ti, kdo se pokoušejí zorganizovat vzpouru, přivádějí zemi k anarchii a bratrovraždě. K porážce a v konečném důsledku i ke kapitulaci.Opakuji, jakékoli vnitřní nepokoje jsou smrtelnou hrozbou pro naši státnost, pro nás jako národ. To je rána zasazená Rusku, našemu lidu, A naše akce na ochranu Vlasti před podobnou hrozbou budou tvrdé. Všichni, kdo vědomě nastoupili cestu zrady, kdo připravovali ozbrojenou vzpouru, kdo nastoupili cestu vydírání a teroristických metod, budou nevyhnutně potrestáni, budou odpovídat jak před zákonem, tak i před naším lidem.Ozbrojené sily a jiné státní orgány dostaly nezbytné rozkazy, dodatečná protiteroristická opatření se nyní zavádějí v Moskvě, v Moskevské oblasti a v řadě jiných regionů. Budou také podniknuta rozhodná opatření pro stabilizaci situace v Rostově na Donu. Zůstává složitá, je fakticky zablokována činnost civilních a vojenských řídicích orgánů.Jako prezident Ruska a Vrchní velitel, jako občan Ruska udělám vše, abych ubránil zemi, uhájil ústavní zřízení, životy, bezpečnost a svobodu občanů.Ti, kdo zorganizovali a připravili vojenskou vzpouru, kdo pozvedli zbraň proti svým bojovým kamarádům, zradili Rusko. A zaplatí za to. A vyzývám ty, koho se pokoušejí zatáhnout do tohoto zločinu, aby nedělali osudovou a tragickou chybu, aby učinili jedině správnou volbu – zastavili svou účast ve zločinných akcích.Věřím, že ubráníme a zachráníme to, co je nám drahé a svaté, a že spolu s naší Vlastí obstojíme v jakýchkoli zkouškách a budeme ještě silnější,“ řekl Putin ve své provolání.

