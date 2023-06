https://cz.sputniknews.com/20230624/trestni-stihani-prigozina-bude-zastaveno-odejde-do-beloruska-rekl-tiskovy-mluvci-prezidenta-ruska-19476998.html

Trestní stíhání Prigožina bude zastaveno, odejde do Běloruska, řekl tiskový mluvčí prezidenta Ruska

Dmitrij Peskov prohlásil, že trestní stíhání šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina bude zastaveno. Dodal, že Prigožin odejde do Běloruska. 24.06.2023, Sputnik Česká republika

Peskov neupřesnil, co konkrétně bude Prigožin v bývalé sovětské republice dělat. Také neví, kde se nyní zakladatel Wagnera nachází.Jak zdůraznili v Kremlu, zárukou, že Prigožin bude moci odejít do Běloruska, je slovo ruského prezidenta Vladimira Putina. Stabilizace situaceJiž dříve tisková služba běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka uvedla, že Prigožin přijal Lukašenkův návrh na zastavení postupu Wagnera na území Ruska a podniknutí dalších kroků k deeskalaci napětí. Upřesňuje se, že „na stole je výhodná a přijatelná varianta řešení situace s bezpečnostními zárukami pro bojovníky skupiny“. Poté vůdce Wagnerovy skupiny prohlásil, že jeho kolony se vracejí do polních táborů.

