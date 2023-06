https://cz.sputniknews.com/20230624/velitele-a-bojovnici-soukrome-vojenske-skupiny-wagner-byli-vyzvani-aby-nenahravali-nepriteli-19473629.html

Velitelé a bojovníci soukromé vojenské skupiny Wagner byli vyzváni, aby nenahrávali nepříteli

Velitelé a bojovníci soukromé vojenské skupiny Wagner byli vyzváni, aby nenahrávali nepříteli

Zástupce velitele společné skupiny ruských sil na Ukrajině Sergej Surovikin Sergej Surovikin vyzval soukromou vojenskou skupinu Wagner, aby nehrála na ruku... 24.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-24T01:20+0200

2023-06-24T01:20+0200

2023-06-24T01:20+0200

svět

rusko

ministerstvo obrany ruska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1135/12/11351229_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_cbf60c2fc01e74a36eecb7ce4f28578b.jpg

Surovikin apeloval na vedení, velitele a bojovníky soukromé vojenské skupiny Wagner s výzvou, aby přestali a nenahrávali nepříteli.Po rozkazu ruského ministerstva obrany dorazil z první linie, kde jednotky a dobrovolníci bojují s nepřítelem na život a na smrt, trpí ztráty, ale stojí na místě. Co ještě řekl generál: 🔴 Nepřítel jen čeká, až se v této těžké době pro zemi zhorší vnitropolitická situace v Rusku 🔴 než bude pozdě, je nutné uposlechnout vůli a nařízení prezidenta Ruské federace, zastavit kolony, vrátit je do míst jejich stálého rozmístění a oblastí 🔴 problémy by se měly řešit pouze mírovou cestou pod vedením vrchního velitele ozbrojených sil Ruské federace

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, ministerstvo obrany ruska