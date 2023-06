https://cz.sputniknews.com/20230626/lavrov-lukasenko-v-sobotu-nabidl-putinovi-pomoc-pri-reseni-situace-s-pokusem-o-vzpouru-19478611.html

Lavrov: Lukašenko v sobotu nabídl Putinovi pomoc při řešení situace s pokusem o vzpouru

Lavrov: Lukašenko v sobotu nabídl Putinovi pomoc při řešení situace s pokusem o vzpouru

MInistr zahraničí RF Sergej Lavrov v rozhovoru pro RT prohlásil, že Alexandr Lukašenko v sobotu ráno během telefonického rozhovoru nabídl Putinovi pomoc při... 26.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-26T14:56+0200

2023-06-26T14:56+0200

2023-06-26T15:18+0200

svět

sergej lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/17257950_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_a7de2471c35bdf5e9a8bd2abfb91d24e.jpg

Poznamenal, že pokud by povstalecké oddíly pokračovaly v pohybu směrem k Moskvě, nevyhnutelně by došlo ke krveprolití.Lavrov v rozhovoru pro RT také uvedl, že na pozadí situace s Prigožinem mnoho zahraničních kolegů telefonicky vyjádřilo solidaritu a důvěru, že Moskva nedovolí narušit jednotu státu.„Četné telefonáty prezidentu Putinovi, které využili jeho kolegové k vyjádření solidarity, podpory, důvěry, že situace bude pod kontrolou, že bude vrácena do ústavního pole, jak se to v podstatě i stalo. Já jsem měl také několik telefonických rozhovorů z iniciativy mých zahraničních kolegů, z nichž mnozí vyjadřovali stejné myšlenky: solidaritu, důvěru, že nedopustíme žádné pokusy narušit jednotu státu, podkopat úspěch speciální vojenské operace. Požádali nezmiňovat se o jejich telefonátech veřejně, takže se to snažím nedělat. Jejich žádost respektujeme,“ zdůraznil ruský ministr.Podle jeho slov francouzský prezident Macron viděl v situaci s povstáním šanci realizovat hrozbu strategické porážky Ruska. „On (Emmanuel Macron, pozn. red.) řekl něco jako, že se na tuto situaci samozřejmě díváme opatrně, rychle se vyvíjí. Ale to hlavní, co jsme viděli, řekl Macron – je rozkol, křehkost režimu a armády a tato křehkost a tato slabost plně ospravedlňují naše kroky k pokračování vojenské podpory Ukrajiny,“ zdůraznil Lavrov.„Myslím si, že zde i žák osmé třídy pochopí postoj zastávaný Macronem, který v současném vývoji událostí jasně vidí šanci realizovat hrozbu jako mantru opakovanou lídry NATO, že Ukrajina způsobila Rusku strategickou porážku. Má tím na mysli nikoli Ukrajinu, ale celý západní tábor. Jak v sobotu řekl prezident (RF Vladimir Putin, pozn. red.): celá vojenská, ekonomická a informační mašinérie kolektivního Západu pracuje proti nám,“ podotkl ministr.Zmiňme, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko a zakladatel skupiny Wagner Jevgenij Prigožin dosáhli dohody v sobotu večer. Poté bojovníci opustili Rostov na Donu. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že Prigožin „odejde do Běloruska“.

https://cz.sputniknews.com/20230624/erdogan-turecko-je-pripraveno-prispet-k-urovnani-situace-v-rusku-19475638.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

sergej lavrov