https://cz.sputniknews.com/20230626/media-nemecko-je-proti-predani-aktiv-centralni-banky-rf-na-obnovu-ukrajiny-19478234.html

Média: Německo je proti předání aktiv Centrální banky RF na obnovu Ukrajiny

Média: Německo je proti předání aktiv Centrální banky RF na obnovu Ukrajiny

Berlín nepodpořil návrh EU ohledně předání zmrazených aktiv Centrální banky Ruska na obnovu Ukrajiny, v Německu předpokládají, že to hrozí finančními a... 26.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-26T17:34+0200

2023-06-26T17:34+0200

2023-06-26T17:34+0200

svět

německo

evropská komise

evropská unie (eu)

centrální banka

rusko

ukrajina

brusel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/409/93/4099323_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_62f063c56ee302df72a8274dfa86ce71.jpg

„Německo vyslovilo námitky proti plánům Bruselu podniknout útok na zmrazená aktiva CB za účelem jejich předání na obnovu Ukrajiny,” uvádí se v článku.Zástupce Evropské komise Christian Wigand 25. května sdělil, že podle údajů z poloviny května zmrazily státy EU celkem přes 200 miliard eur.Vysocí úředníci ale pochybují, že plán bude dostatečně podpořen, poněvadž obsahuje příliš velká právnická rizika.Podle zdroje FT prozkoumal německý ministr spravedlnosti Marco Buschmann návrhy EU ohledně zabavení těchto aktiv a dospěl k závěru, že je to z právního hlediska nemožné. Jeho mluvčí to ale nechtěl komentovat.„Úkol spočívá v tom, abychom se pokusili rozhodnout, co je právoplatné a odůvodněné. <...> Je to složitější úkol, než se to dalo představit na začátku,” řekl listu jeden z diplomatů.

https://cz.sputniknews.com/20230413/die-welt-eu-bude-muset-vratit-zmrazena-ruska-aktiva-19373506.html

německo

rusko

ukrajina

brusel

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

německo, evropská komise, evropská unie (eu), centrální banka, rusko, ukrajina, brusel