Vnější rozvědka RF informovala o plánech Ukrajiny na vyvezení relikvií z Kyjevskopečerské lávry

Ukrajinská vláda a UNESCO se dohodly na vyvezení svatyň z Kyjevskopečerské lávry, informovala Služba vnější rozvědky RF s odkazem na ředitele úřadu Sergeje... 26.06.2023, Sputnik Česká republika

„Mezi kyjevskými úřady a zástupci UNESCO bylo dosaženo dohody na vyvezení z prostorů Kyjevskopečerské lávry křesťanských relikvií, včetně ostatků svatých, a jejich předání do muzeí Itálie, Francie, Německa a Vatikánu pod záminkou „záchrany před ruskými raketovými útoky“, uvádí se ve zprávě.Ruská rozvědka zjistila, že v klášteru již byl zabaven církevní majetek a vyčleněny peníze na přepravu relikvií do Evropy.Hlavě Ukrajinské pravoslavné církve metropolitovi Onufrijovi sdělili, že ikony, ostatky a relikvie mají být přemístěny „dočasně, prý kvůli záchraně, do „normalizace situace“.Západ ale nehodlá vrátit pravoslavné relikvie, jsou přesvědčeni v SVR.Dále se zdůrazňuje, že pro Rusko má ochrana Kyjevskopečerské lávry hlubokou duchovní dimenzi, což znamená, že „naše odhodlání dokončit speciální vojenskou operaci je stále pevnější“.UNESCO ze své strany zatím nepotvrdilo dohodu s ukrajinskými úřady o vyvezení relikvií z Kyjevskopečerské lávry do evropských zemí.

