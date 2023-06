https://cz.sputniknews.com/20230627/vladimir-putin--financovani-vagnerovy-skupiny-zabezpecoval-stat-19479935.html

Vladimir Putin: Financování Vagnerovy skupiny zabezpečoval stát

Vladimir Putin: Financování Vagnerovy skupiny zabezpečoval stát

Během setkání s vojáky v Kremlu ruský prezident prohlásil, že financování Vagnerovy skupiny zabezpečoval stát. 27.06.2023, Sputnik Česká republika

Podle lídra RF úřady od května 2022 do května 2023 poskytly skupině více než 86 miliard rublů.Kromě toho Putin informoval, že od začátku protiofenzívy Kyjev přišel o 259 tanků a 780 obrněných vozidel.„Financování Vagnera bylo na bedrech státu, za rok majitel firmy Concord přes Vojentorg dostal, vydělal od státu zásobováním potravinami a poskytováním stravovacích služeb armádě 80 miliard rublů,“ řekl Putin. Od května 2022 do května 2023 úřady zaplatily soukromé vojenské společnosti více než 86 miliard rublů, upřesnil ruský prezident.Prezident během setkání s vojáky řekl, že po ozbrojených povstáních se vždy a všude děje to samé – chaos a občanská válka. Vojáci tomu podle něj zabránili.Také slibil, že se udělá vše pro podporu rodinám vojáků, kteří zemřeli v důsledku pokusu o ozbrojenou vzpouru.

