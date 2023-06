https://cz.sputniknews.com/20230629/ruske-ministerstvo-zahranici-odsoudilo-plany-parize-na-prijeti-kyjeva-do-nato-19481508.html

Ruské ministerstvo zahraničí odsoudilo plány Paříže na přijetí Kyjeva do NATO

Ruské ministerstvo zahraničí odsoudilo plány Paříže na přijetí Kyjeva do NATO

Plány Paříže na připojení Kyjeva k NATO jsou důkazem toho, že Paříž i nadále tíhne k radikální menšině v alianci, která ji považuje za stranu ukrajinského... 29.06.2023, Sputnik Česká republika

Mají za to, že podobné akce budou mít tragické následky pro bezpečnost v Evropě a celém světě.List Le Monde dříve s odkazem na vlastní zdroje napsal, že francouzská vláda zvažuje variantu vstupu Ukrajiny do NATO jako samostatnou bezpečnostní záruku.Ministerstvo zahraničí RF také prohlásilo, že „Francie pod tlakem USA již souhlasila s budoucím vstupem Ukrajiny do NATO na bukurešťském summitu aliance v roce 2008“. „Svými dodávkami zbraní Ukrajině a poskytnutím pomoci Ozbrojeným silám Ukrajiny povzbuzují Francouzi právě takový scénář,” dodali na MZV.„Tato přeměna Paříže bohužel zapadá do celkové evoluce francouzské zahraniční politiky, která přichází o zbytky někdejší samostatnosti a zdravého smyslu, o ideály „gaullismu“, a rozplývá se v kurzu Washingtonu a natovského Bruselu,” postěžovali si na ministerstvu. Vyjádřili podiv ohledně „logiky článku v Le Monde“, s jejíž pomocí odůvodňují nutnost rychlého přijetí Kyjeva do aliance. „Tato perspektiva prý donutí Rusko zastavit „agresi” a přistoupit na mír podle „ukrajinských podmínek.” Mají zjevné problémy s pochopením příčin a následků dnešní krize,” zdůraznili na MZV RF.V posledních letech mluvilo Rusko o bezprecedentní aktivnosti NATO u svých západních hranic. NATO rozšiřuje své iniciativy a označuje to za „zadržování ruské agrese“. Moskva vyslovila vícekrát znepokojení ohledně zvýšení stavu sil aliance v Evropě. V Kremlu prohlásili, že RF nikomu nevyhrožuje, ale nenechá bez povšimnutí akce potenciálně nebezpečné pro její zájmy. V RF také upozornili na to, že Západ zatahuje Kyjev do NATO.V Kremlu prohlásili, že slyšeli žádost Volodymyra Zelenského o vstup Ukrajiny do NATO, stejně jako reakci na to. Moskva pozorně sleduje situaci a pamatuje, že právě orientace Kyjeva na Severoatlantickou alianci byla jednou z příčin zahájení ruské speciální operace na Ukrajině.

