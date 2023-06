https://cz.sputniknews.com/20230629/rusko-ukonci-finacovani-skupiny-wagner--19481794.html

Rusko ukončí financování skupiny Wagner

Jevgenij Prigožin neplnil rozhodnutí ministerstva obrany RF o nutnosti podepsání smlouvy mezi ministerstvem a soukromými vojenskými společnostmi. Šéfovi... 29.06.2023, Sputnik Česká republika

„Několik dní před pokusem o vzpouru ministerstvo obrany oznámilo, že všechny formace, které plní bojové úkoly, musí podepsat smlouvu s ministerstvem obrany. A všichni začali toto rozhodnutí, naprosto správné rozhodnutí, plnit. Všichni kromě pana Prigožina. Tehdy mu bylo sděleno, že v takovém případě se skupina Wagner nebude podílet na speciální vojenské operaci,“ řekl Kartapolov novinářům. Poukázal také na to, že Prigožinovi bylo sděleno, že při nepodepsání smluv mu nebudou přidělovány finance. Bojovníci skupiny Wagner v noci na 24. června obsadili v ruském Rostově na Donu silami velitelství Jižního vojenského okruhu RF. K převzetí moci ve městě došlo po prohlášeních Jevgenije Prigožina, že Ozbrojené síly RF údajně zahájily raketové a bombové útoky na tábory skupiny Wagner, i když tuhle informaci popřeli jak na ministerstvu obrany, tak i FSB Ruska. Proti Prigožinovi bylo zahájeno trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání. Ruský prezident Vladimir Putin označil počínání rebelů za zločinné dobrodružství, ránu do zad Rusku a velezradu, k níž vedly přehnané ambice a osobní zájmy. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko později po dohodě s Putinem jednal s Prigožinem, načež Lukašenkova tisková služba oznámila, že šéf Wagnerovy skupiny přijal jeho nabídku na zastavení pochodu skupiny Wagner na území Ruska a další kroky k deeskalaci. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov oznámil, že Prigožin odejde do Běloruska a trestní řízení bude zastaveno. Kreml uvedl, že zárukou toho je slovo ruského prezidenta. Lukašenko 27. června potvrdil příjezd Prigožina na běloruské území. Podle FSB bylo během vyšetřování zjištěno, že účastníci povstání ze dne 24. června zastavili své jednání přímo směřující ke spáchání trestného činu, vzhledem k čemuž bylo trestní řízení 27. června odloženo.

