https://cz.sputniknews.com/20230629/vysetrovaci-vybor-rf-zahajil-trestni-stihani-160-zoldaku-z-33-zemi-valcicich-na-strane-ukrajiny-19482333.html

Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní stíhání 160 žoldáků z 33 zemí válčících na straně Ukrajiny

Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní stíhání 160 žoldáků z 33 zemí válčících na straně Ukrajiny

Ruští odborníci vyšetřují případy cizích žoldáků válčících na straně Ukrajiny, jde o více než 150 osob, sdělil Vyšetřovací výbor RF na Telegramu. 29.06.2023, Sputnik Česká republika

2023-06-29T15:27+0200

2023-06-29T15:27+0200

2023-06-29T15:27+0200

svět

ruský vyšetřovací výbor

rusko

ukrajina

trestní stíhání

žoldáci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/13463777_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_96a1def061afcdee0e24ae6313851af1.jpg

„Spolu s Ministerstvem obrany RF a dalšími službami jsme shromáždili důkazy účasti žoldáků z Gruzie, USA, Lotyšska, Švédska a dalších států. Zahájili jsme trestní stíhání 160 cizinců ze 33 zemí,” uvádí se ve zprávě pro tisk.Koncem května výbor informoval, že na straně Ukrajiny válčí přes dva tisíce občanů jiných států.Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov včera prohlásil, že existuje důvod pro podezření některých zemí z vyslání do Kyjeva vojáků z povolání pod rouškou žoldáků.Podle dat mluvčí Ministerstva zahraničí RF Marie Zacharovové se do listopadu 2022 připojilo k Ozbrojeným silám Ukrajiny více než osm tisíc lidí z více než 60 států. Nejvíc jich přišlo z Polska, USA, Kanady, Rumunska a Velké Británie nehledě na to, že v mnoha zemích je žoldnéřství zakázané zákonem.

https://cz.sputniknews.com/20230629/media-ztraty-ukrajinske-armady-pri-pokusu-o-prekonani-ruskych-minovych-poli-byly-katastrofalni-19480943.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ruský vyšetřovací výbor, rusko, ukrajina, trestní stíhání, žoldáci