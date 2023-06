https://cz.sputniknews.com/20230630/media-usa-prijmou-rozhodnuti-o-poskytnuti-ukrajine-kazetove-munice-19482566.html

Média: USA přijmou rozhodnutí o poskytnutí Ukrajině kazetové munice

Média: USA přijmou rozhodnutí o poskytnutí Ukrajině kazetové munice

30.06.2023

Jak oznámily zdroje, administrativa prezidenta USA Joea Bidena vážně uvažuje o předání kazetové munice Ukrajině.Kazetová munice je zakázána mezinárodní úmluvou, kterou ratifikovalo 123 zemí, USA a Ukrajina do jejich počtu nepatří.Časopis Foreign Policy dříve oznámil, že řada amerických zákonodárců Bidena vyzvala, aby poslal kazetovou munici na Ukrajinu pro pomoc Kyjevu v protiofenzivě. Bývalý zvláštní asistent vrchního velitele ukrajinských vojsk Valerije Zalužného Dan Rice prohlásil, že použití kazetové munice umožní snížit její množství, protože se spotřebuje pomaleji.Náměstkyně asistenta šéfa Pentagonu pro Rusko, Ukrajinu a Eurasii Laura Cooperová dříve prohlásila, že USA nedodávají Ukrajině zdokonalenou munici dvojího určení, aby to nebylo v rozporu s omezeními dodávek kazetových pum.Mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová v březnu prohlásila, že Rusko zareaguje v případě, když bude potvrzena informace o žádosti Ukrajiny k USA o dodávkách kazetové munice. Média dříve s odvoláním na americké úředníky oznámila, že Ukrajina rozšířila svou žádost k USA a zařadila do ní kazetovou leteckou munici MK-20.Rusko již dříve členským zemím NATO zaslalo nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že jakékoli náklady se zbraněmi pro Ukrajinu se stanou pro Rusko zákonnými terči. Na MZV RF prohlásili, že země NATO „si hrají s ohněm“, když dodávají zbraně na Ukrajinu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov podotkl, že zásobování Ukrajiny zbraněmi ze strany Západu nenapomáhá úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít záporný účinek. Lavrov prohlásil, že se USA a NATO přímo účastní konfliktu na Ukrajině, a to nejen dodávkami zbraní, ale i přípravou kádrů na území Velké Británie, Německa, Itálie a jiných zemí.

