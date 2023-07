https://cz.sputniknews.com/20230630/v-kyjeve-pohrozili-ze-zelenskyj-neprijede-na-summit-nato-19482909.html

V Kyjevě pohrozili, že Zelenskyj nepřijede na summit NATO

V Kyjevě pohrozili, že Zelenskyj nepřijede na summit NATO

Ukrajina chce dostat pozvání k zahájení procesu zapojení do NATO na červencovém summitu aliance, v opačném případě na něj Zelenskyj nepojede, prohlásil v... 30.06.2023, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov žádost Kyjeva o zapojení se mezi účastníky aliance a odpověď na ni předpokládá „pozvání ke členství“. „Prosíme, aby byla procedura zahájena,“ řekl Zhovkva a „bouchl do stolu“ v průběhu rozhovoru.Pohrozil, že nebude-li na summitu „dosaženo výsledku“ a projeví-li účastníci summitu „nedostatek odvahy“, nebude mít Zelenskyj žádný důvod k tomu, aby tam jel.Summit NATO se má konat ve dnech 11. a 12. července ve Vilniusu.Pozvali jen „na okraj“.Ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro CNN ve středu oznámil, že Ukrajinu pozvali jenom k účasti na schůzkách na okraj červencového summitu NATO ve Vilniusu.Ministr si přitom postěžoval, že v NATO není jednoznačná pozice ohledně členství Ukrajiny. Podle jeho názoru jsou všechny podmínky k pozvání Kyjeva do NATO a nepřijme-li aliance „silné rozhodnutí“ o členství Ukrajiny, „zvítězí logika strachu“.„Mohutný signál“Sám Zelenskyj na zasedání Nejvyšší rady ve středu znovu vyzval západní země, aby přijaly Kyjev do NATO a EU.V Kyjevě očekávají od nadcházejícího summitu NATO, který se má konat ve Vilniusu 11. a 12. července, maximální konkrétnost v zajištění bezpečnosti Ukrajiny a počítají s tím, že jeho rozhodnutí budou protikladem Budapešťského memoranda, prohlásil ze své strany tajemník rady Národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov.„Překvapení“Ministerská předsedkyně Estonska Kaja Kallasová v průběhu společné tiskové konference s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem v Bruselu slíbila „překvapení“ na červencovém summitu aliance ve Vilniusu, pokud jde o členství Ukrajiny. Generální tajemník NATO její slova nevyvrátil a vyjádřil jistotu v tom, že předáci na summitu „dospějí k jednotné pozici“ v této otázce.Stoltenberg prohlásil, že summit přijme rozhodnutí jak o dlouhodobé praktické podpoře Kyjeva, tak i o upevňování poltických styků NATO s Ukrajinou. Zároveň prohlásil, že aliance projedná snahu Ukrajiny zapojit se do aliance „po summitu“ ve Vilniusu.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dříve prohlásil, že v Kremlu uslyšeli žádost Zelenského o zapojení Ukrajiny do NATO, stejně jako i různou reakci na ni. Podle jeho slov Moskva pozorně sleduje vývoj situace a pamatuje si, že právě orientace Kyjeva na alianci se stala jednou z příčin zahájení speciální operace Ruska na Ukrajině.

