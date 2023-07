https://cz.sputniknews.com/20230701/rozmisteni-jadernych-zbrani-v-polsku-hrozi-jejich-pouzitim-varoval-byvaly-prezident-rf-19485471.html

Rozmístění jaderných zbraní v Polsku hrozí jejich použitím, varoval bývalý prezident RF

Eventuální rozmístění v Polsku jaderných zbraní může přivést k jejich použití, soudí místopředseda Rady bezpečnosti RF Dmitrij Medveděv. Takto okomentoval pro... 01.07.2023, Sputnik Česká republika

„S ohledem na to, že v polském vedení se dnes sešli jen patentovaní degeneráti, žádost o rozmístění v Polsku jaderných zbraní hrozí pouze tím, že budou použity,“ prohlásil Medvěděv. „Konečně, k velké radosti všech šílenců (dokonce i s ohledem na to, že definitivní rozhodnutí budou přijímat senilní starci za oceánem),“ poznamenal.Podle názoru místopředsedy Rady bezpečnosti RF „je v tom také kladná stránka“. „Zmizí všichni ti ,dudové’, ,morawiečtí’, ,kaczynští’ a další čeládka,“ vysvětlil. Polský premiér Mateusz Morawiecki dříve oznámil žádost Varšavy, aby byla zapojena do programu takzvaných společných jaderných misí NATO. Tvrdil, že Polsko se chce zúčastnit misí NATO v souvislosti s tím, že Rusko umístilo taktické jaderné zbraně na území Běloruska.

