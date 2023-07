V OSN prohlásili, že pomáhali zavést výjimky ze sankcí proti Rusku

https://cz.sputniknews.com/20230701/v-osn-prohlasili-ze-pomahali-zavest-vyjimky-ze-sankci-proti-rusku-19485026.html

OSN tvrdí, že napomáhala zavedení řady výjimek ze západních sankcí proti ruským potravinám a hnojivům, nicméně uznává, že „mezery i nadále zůstávají“. 01.07.2023, Sputnik Česká republika

„Od okamžiku podepsání Memoranda o vzájemném porozumění (mezi Ruskem a OSN) v červenci roku 2022 podnikla OSN značná úsilí pro součinnost s příslušnými úřady, mj. v Evropské unii, Velké Británii a USA, a také se soukromým byznysem pro realizaci výjimek ze sankcí vůči potravinám a hnojivům, což může usnadnit export ruských potravin a hnojiv,“ uvádí se v komentáři.Podotýká se v něm, že prvním krokem bylo vytvoření právních a politických mechanismů nezbytných pro usnadnění přístupu na globální trhy ruským potravinám a hnojivům.OSN zároveň uznává, že „regionální a národní rozdíly a mezery se i nadále zachovávají“. Představitelé ruského vedení, mj. ministr zahraničí RF Sergej Lavrov, nejednou prohlásili, že nebylo dosud dosaženo pokroku v realizaci Memoranda Rusko-OSN, které má zajistit pro ruskou zemědělskou produkci a hnojiva reálnou výjimku z nezákonných jednostranných západních sankcí.Černomořská iniciativa, kterou podepsali 22. července 2022 zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, předpokládá vývoz ukrajinského obilí a potravin, a také hnojiv po Černém moři ze tří přístavů včetně Oděsy. Koordinováním plaveb se zabývá Společné koordinační středisko v Istanbulu. Prezident RF Vladimir Putin poukázal na to, že Západ vyváží větší část ukrajinského obilí do svých států, a nikoli do chudých afrických zemí.Obilní iniciativa je součástí balíkové dohody. Její druhá část – Memorandum Rusko-OSN plánované na tři roky – předpokládá odblokování ruského exportu potravin a hnojiv, mezi hlavními úkoly bylo uvedeno nové napojení Rosselchozbanku na SWIFT, obnovení dodávek zemědělské techniky, náhradních dílů a servisové obsluhy, obnovení fungování čpavkovodu Toljatti-Oděsa a řada jiných opatření. Jak podotýkají v Moskvě, tato část balíkové dohody se dosud neplní. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov 21. června prohlásil, že žádné předpoklady k prolongaci obilní dohody nejsou, protože závazky vůči Rusku nejsou plněny.

