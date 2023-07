https://cz.sputniknews.com/20230702/britske-tajne-sluzby-stoji-za-kyjevskou-provokaci-v-zaporozske-jaderne-elektrarne-19486569.html

Britské tajné služby stojí za kyjevskou provokací v Záporožské jaderné elektrárně

Britské tajné služby stojí za kyjevskou provokací v Záporožské jaderné elektrárně

Lídr záporožského veřejného hnutí Jsme spolu s Ruskem Vladimir Rogov prohlásil, že podle informací, kterými disponuje, se příprav scénáře provokace kyjevského... 02.07.2023, Sputnik Česká republika

svět

jaderná elektrárna

záporožská oblast

velká británie

tajné služby

Předtím Rogov sdělil, že kyjevská vláda zvažuje několik scénářů provokace v Záporožské jaderné elektrárně, včetně raketového úderu nebo teroristického útoku. Provokace může být podniknuta před summitem NATO plánovaným v polovině července.Domnívá se, že kyjevská vláda může zaútočit na suchý sklad upotřebeného jaderného paliva nebo na samotnou jadernou elektrárnu. „Může to být prostě teroristický útok, s ohledem na obrovský prostor elektrárny mohou být zbraně a výbušniny schovány kdekoliv. Může to být také inscenace s použitím radioaktivních izotopů ruského původu,” zdůraznil Rogov.Myslí si, že donutit kyjevskou vládu, aby se vzdala provokace v Záporožské jaderné elektrárně, dokáže pouze uvědomění si toho, že všichni, kteří se podílejí na jaderném terorismu, budou za to potrestáni, včetně likvidace. Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru vedle města Energodar. Je to největší evropská jaderná elektrárna podle počtu bloků a kapacity, má 6 energetických bloků o kapacitě 1 gigawatt. V říjnu 2022 se elektrána stala majetkem Ruska. Ukrajinští vojáci i nadále pravidelně ostřelují Energodar a přilehlý prostor Záporožské jaderné elektrárny,Ministr obrany RF Sergej Šojgu řekl, že kyjevský režim usiluje o vytvoření zdání hrozby jaderné katastrofy a cílevědomě ostřeluje Záporožskou elektrárnu. Mezinárodní agentura pro atomovou energii opakovaně upozorňovala na nutnost vytvoření bezpečné zóny kolem Záporožské jaderné elektrárny.

