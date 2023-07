https://cz.sputniknews.com/20230704/v-argentine-se-vyslovili-pro-zapojeni-do-brics-19488477.html

V Argentině se vyslovili pro zapojení do BRICS

Zapojení Argentiny do BRICS by zemi umožnilo zlepšit své jednací pozice na mezinárodní scéně, uvedl v rozhovoru pro Sputnik stálý zástupce Argentiny v Mercosuru Mariano Kestelboim.Mercosur je společný trh zemí Jižní Ameriky, který sdružuje Argentinu, Uruguay, Paraguay a Brazílii. Byl založen jako plnoprávné sdružení v roce 1991, kdy byla v paraguayském Asunciónu podepsána smlouva o vytvoření celní unie a společného trhu. Mercosur sdružuje 250 milionů lidí a přes 75 % celkového HDP kontinentu.Dodal, že země BRICS by mohly ze své strany zajistit Argentině „politickou podporu pro ochranu zájmů“.Agentura Télam dříve oznámila s odvoláním na prezidentku banky Dilmu Rousseffovou, že se Argentina může připojit k Nové rozvojové bance BRICS už v srpnu.

