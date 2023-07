https://cz.sputniknews.com/20230705/iran-v-osn-obvinil-zapad-a-instagram-z-podnecovani-nepokoju-v-zemi-v-roce-2022-19489566.html

Írán v OSN obvinil Západ a Instagram z podněcování nepokojů v zemi v roce 2022

Írán v OSN obvinil Západ a Instagram z podněcování nepokojů v zemi v roce 2022

Západní země se podílely na podněcování nepokojů, které zachvátily Írán od září roku 2022, a přitom Instagram nevymazával zprávy, jejichž pomocí se prodávaly... 05.07.2023, Sputnik Česká republika

2023-07-05T18:38+0200

2023-07-05T18:38+0200

2023-07-05T18:38+0200

svět

írán

francie

osn

instagram

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/05/19489552_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f6ee0cdddae4055d8804c551df9e7d2d.jpg

„Na podněcování nepokojů se podílelo několik západních zemí… V průběhu nepokojů se na Instagramu vysvětlovalo, jak dělat bomby. Nehledě na oficiální dotaz Íránu odmítla tato platforma vymazat 3 miliony zpráv spojených s prodejem střelných zbraní,“ řekl diplomat.Gharib Abadi zkritizoval také Twitter a prohlásil, že v prvním měsíci nepokojů zřídil tento servis přes 50 tisíc falešných účtů v perštině, aby působil proti Íránu. Kromě toho vyjádřil zástupce Islámské republiky politování nad tím, že protiíránské televizní kanály se sídlem v Londýně natáčely interview „se známými teroristy“.„V průběhu nepokojů bylo zabaveno přes 8 tisíc jednotek zbraní, více než 75 příslušníků právních orgánů a občanů se stalo oběťmi nepokojů, přes 7 tisíc pracovníků právních orgánů bylo zraněno,“ zdůraznil Gharib Abadi a dodal, že v průběhu protestních akcí bylo poškozeno přes 2 tisíce objektů, a to jak státních, tak i soukromých.Poukázal také na pokrytectví západních vlád, které zakládají mise pro lidská práva v Íránu, zatímco se porušují lidská práva v jejich zemích, jak se to například děje nyní ve Francii.„Musíme být hlasem těch, jejichž hlasy ignorovaly mezinárodní mechanismy na ochranu lidských práv. Bylo by rozumné, kdyby Rada pro lidská práva svolala zvláštní zasedání pro projednání situace ve Francii,“ řekl v závěru Gharib Abadi.

https://cz.sputniknews.com/20230703/iran-odsoudil-parizsky-summit-za-svobodny-iran-19487246.html

írán

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

írán, francie, osn, instagram, twitter