V NATO nevylučují předání jaderných zbraní Polsku

Členové NATO stále adaptují plánování a strategii aliance, prohlásili v Severoatlantické alianci v reakci na otázku ohledně možnosti připojení Varšavy k... 06.07.2023, Sputnik Česká republika

„Spojenci adaptují plánování a strategii NATO od roku 2014. Je to nepřetržitý proces. Polsko se účastní jaderného plánování a cvičení NATO jako člen Nuclear Planning Group (skupina jaderného plánování),” sdělil zástupce Aliance.„Proces zapojení do programu je dost dlouhý a možná ne méně složitý než vstup nového státu do Severoatlantické aliance. K účasti bude Polsko potřebovat zajištění vysokých kritérií bezpečnosti skladů (podzemních úschoven) než má dnes,” řekl vědecký pracovník Centra mezinárodní bezpečnosti Ruské akademie věd, expert Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Vasilij Klimov. Podle jeho mínění jsou perspektivy připojení Varšavy k Nuclear Sharing „mlhavé a pochybné”.Koncem června předseda polské vlády Mateusz Morawiecki informoval o přání Varšavy připojit se k programu NATO Nuclear Sharing pro společné použití jaderných zbraní. Polsko ale bude k tomu potřebovat schválení prezidenta USA, premiéra Velké Británie a také skupiny jaderného plánování (NPG), jejímiž členy jsou všechny členské státy NATO s výjimkou Francie.Pouze tři země Severoatlantické aliance jsou oficiálně považovány za členy „jaderného klubu”. Jsou to USA, Spojené království a Francie. Na šesti objektech v pěti evropských zemích NATO jsou rozmístěny americké termojaderné bomby B61: v Belgii, na dvou základnách v Itálii, v Nizozemí, Turecku a SRN. Celkový počet této munice činí přibližně 100 kusů.

