https://cz.sputniknews.com/20230708/biden-dvema-slovy-varoval-si-tin-pchinga-po-jeho-schuzce-s-putinem-19492584.html

Biden dvěma slovy varoval Si Ťin-pchinga po jeho schůzce s Putinem

Biden dvěma slovy varoval Si Ťin-pchinga po jeho schůzce s Putinem

Prezident USA Joe Biden předsedovi ČLR Si Ťin-pchingovi po jeho návštěvě Moskvy doporučil, „aby byl opatrný“, protože Čína je závislá na západních investicích... 08.07.2023, Sputnik Česká republika

2023-07-08T14:18+0200

2023-07-08T14:18+0200

2023-07-08T14:18+0200

svět

joe biden

si ťin-pching

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/13404589_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_3c922e81e0e11bfe4eb8dd0f20417981.jpg

Dodal, že od začátku konfliktu na Ukrajině odešlo z Ruska 600 amerických korporací. A čínská ekonomika je dnes na Západu ještě závislejší než ruská, zdůraznil Biden.Si Ťin-pching navštívil Rusko ve dnech 20. až 22. března. Byla to jeho první zahraniční cesta po novém zvolení do funkce předsedy ČLR na třetí funkční období. Lídři Číny a Ruska posoudili otázky dalšího rozvoje součinnosti obou zemí a na základě výsledků návštěvy podepsali společné prohlášení o klíčových směrech rusko-čínské ekonomické spolupráce až do roku 2030.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

joe biden, si ťin-pching