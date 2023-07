https://cz.sputniknews.com/20230709/akce-proti-policejnimu-nasili-v-parizi-se-nehlede-na-zakaz-zucastnilo-2-000-lidi-19493654.html

Akce proti policejnímu násilí v Paříži se nehledě na zákaz zúčastnilo 2 000 lidí

Přibližně dva tisíce lidí se zúčastnilo v Paříži akce proti policejnímu násilí, informuje agentura France - Presse. 09.07.2023, Sputnik Česká republika

Pochod proti policejnímu násilí se měl konat v departamentu Val-d'Oise. Do jeho čela se měla postavit Assa Traore, jejíž bratr Adam Traore zemřel v roce 2016 po cestě na policejního okrsku, kam ho vezli po střetu s policií. Akce byla městskými úřady zakázána, a proto ji přesunuli na náměstí Republiky v Paříži. Metropolitní policie ale také demonstraci zakázala.Po celé zemi se konalo přibližně 30 demonstrací, v Marseille vyšlo do ulic 750 lidí, v Nantes 640.Nepokoje ve FranciiMasové nepokoje vypukly ve Francii poté, co 27. června ráno policisté zastřelili sedmnáctiletého mladíka při silniční kontrole na pařížském předměstí Nanterre. Podle tvrzení policistů se odmítl podřídit jejich pokynům. Během týdne zapálili demonstranti více než 12 tisíc aut, asi 500 radnic, policejních oddělení a dalších vládních budov, vydrancovali přes tisíc obchodů s potravinami a 436 trafik. Bylo zadrženo více než 4 tisíce lidí, značnou část tvoří nezletilí.

