Bývalý generální tajemník NATO Rasmussen podpořil návrh na přijetí Ukrajiny do aliance „po částech”

Ukrajinu je možné přijímat do NATO „po částech”, řekl bývalý generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen v rozhovoru pro německou mediální skupinu RND. 10.07.2023, Sputnik Česká republika

Bývalý generální tajemník NATO to také srovnal s přijetím do aliance západního Německa v roce 1955, ale přiznal, že „existuje hodně rozdílů”.Toto rozhodnutí podle názoru bývalého šéfa NATO „ukáže Ukrajině rychlou cestu ke členství v NATO”. „Pokud to všechno zahájíme dnes, pak bude možné již na příštím summitu NATO ve Washingtonu v červenci 2024 poslat Kyjevu oficiální pozvání k vstupu do aliance,” domnívá se Rasmussen.Summit NATO se má konat 11.-12. července, zúčastní se ho lídři všech států aliance včetně prezidenta USA Joea Bidena. Poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan předtím prohlásil, že se Ukrajina nestane členskou zemí NATO na vilniuském summitu.

