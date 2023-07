https://cz.sputniknews.com/20230712/v-kremlu-oznacili-za-nebezpecny-krok-zaruky-bezpecnosti-pro-ukrajinu-od-g7-19496505.html

V Kremlu označili za nebezpečný krok záruky bezpečnosti pro Ukrajinu od G7

V Kremlu označili za nebezpečný krok záruky bezpečnosti pro Ukrajinu od G7

Poskytnutí Ukrajině jakýchkoli záruk bezpečnosti je nanejvýš mylné a velmi nebezpečné, ohrožuje to bezpečnost Ruska, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij... 12.07.2023, Sputnik Česká republika

„Považujeme to za nanejvýš mylné a potenciálně nebezpečné. Protože když poskytují jakékoli záruky bezpečnosti Ukrajině, tyto země fakticky ignorují mezinárodní zásadu nedělitelnosti bezpečnosti. Tedy tím, že poskytují záruky bezpečnosti Ukrajině, ohrožují bezpečnost Ruské federace. To není možné. A může to mít ve střednědobé, dlouhodobé a dokonce i v krátkodobé perspektivě velmi, velmi negativní následky,“ řekl Peskov novinářům.

