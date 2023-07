https://cz.sputniknews.com/20230714/vysledk-fora-technologii-budoucnosti-vypocetni-technika-a-komunikace-kvantovy-svet--19498272.html

Výsledk fóra technologií budoucnosti: „Výpočetní technika a komunikace. Kvantový svět "

„Před časem" je fórum technologií budoucnosti, která zahájila sérii každoročních akcí věnovaných diskusi o průlomových oblastech technologického rozvoje země.

Hlavním úkolem Fóra je stimulovat společnou práci státu, vědy a byznysu při vývoji a implementaci technologií, které Rusku umožňují vyhovět globálním trendům a uplatňovat globální technologické prvenství.„Naším hlavním úkolem je dostat celou ekonomiku na kvalitativně novou úroveň založenou na velkých datech,“ poznamenal ruský prezident ve svém projevu na plenárním zasedání Fóra. Vladimir Putin navrhl „do roka připravit nový národní projekt pro období do roku 2030, a to národní projekt pro vytvoření datové ekonomiky“. „Zároveň musíme mít nejen vědecký vývoj a základní řešení, ale celý technologický a výrobní řetězec,“ zdůraznila hlava ruského státu. „Ve skutečnosti mluvíme o páteřní infrastruktuře pro náš další rozvoj, pro budoucnost naší ekonomiky jako celku. A je zřejmé, že závislost v této oblasti znamená vážné ohrožení národní bezpečnosti, oslabení, až ztrátu suverenity země,“ uvedl. Státní korporace odpovědné za rozvoj kvantových technologií v zemi představily svůj pokrokový vývoj prezidentovi Ruska. Nejvýkonnější v zemi - 16-qubitový iontový kvantový počítač, na kterém je spuštěn algoritmus výpočtu molekul pomocí cloudové platformy, předvedl Rosatom State Corporation. Zástupci Ruských drah zase hovořili o výstavbě páteřní kvantové sítě v rámci implementace cestovní mapy Quantum Communications – do roku 2030 projde 34 regiony. A Rusko dnes již patří mezi světové lídry, pokud jde o délku kvantové páteřní sítě. Aliance v oblasti umělé inteligence, která zahrnuje přední společnosti v zemi včetně Sberbank, zahajuje novou linii práce na aplikaci kvantových technologií v oblasti umělé inteligence. Moskva na fóru oznámila vytvoření kvantového klastru založeného na infrastruktuře inovačního centra Skolkovo do konce roku 2024. Vytvoření klastru se stalo klíčovým bodem dohody o spolupráci podepsané státní korporací Rosatom a ruským kvantovým centrem. Další dohoda mezi ruským kvantovým centrem a VK urychlí vývoj kvantového počítání v cloudu Mezinárodní vědecká konference ICQT 2023, která Fórum zahájila, se stala akcí „bez hranic“ a spojila vědce z Ruska, Indie, Brazílie, Číny, Francie, Švédska, Běloruska, Německa a Austrálie. Na místě proběhla řada diskusí věnovaných mezinárodní spolupráci a realizaci společných projektů. Vědci hovořili zejména o rusko-čínském experimentu na testování kvantové vesmírné komunikace. Podle odborníků může široké praktické využití kvantových počítačů začít již v roce 2025 a v horizontu roku 2030 bude nekvantové technologické vedení nemožné. Předpokládá se, že globální trh s kvantovou komunikací bude do roku 2035 činit asi 20 miliard dolarů. „Přední země aktivně investují do kvantových technologií, uvědomují si potřebu zajistit národní bezpečnost a přechod na nové ekonomické modely. Dnes je pro nás nejdůležitějším úkolem vybudování interních kompetencí a spuštění pilotních implementací kvantových řešení. Fórum ukázalo připravenost státu, společnosti a byznysu společně čelit vnějším hrozbám, vytvářet a zavádět průlomové technologie,“ řekl Anton Kobyakov, poradce prezidenta Ruské federace, výkonný tajemník organizačního výboru fóra. „Cestovní mapa šla daleko za akční plán pro rozvoj kvantových počítačů a stala se základem důvěryhodného vztahu mezi vědeckými skupinami a korporací. Podařilo se nám vybudovat skutečnou kvantovou rodinu. Stali jsme se nejen koordinátory trhu, ale převzali jsme i administrativní odpovědnost. Dnes je naším hlavním úkolem urychlit zavádění kvantových technologií v různých odvětvích ekonomiky. Na příkladu jaderného průmyslu jsme připraveni ukázat, že v nadcházejících letech vyřeší složité průmyslové problémy a stanou se nedílnou součástí technologického prostředí,“ řekl ve svém projevu Alexej Lichačev, generální ředitel Rosatom State Corporation na plenárním zasedání fóra. Podpora vědy, postavení vědců, obnovení megagrantového programu jsou zásadní součásti pro vedoucí postavení naší země v klíčových odvětvích. A v rámci Fóra byla zahájena první Národní vědecká cena „Challenge“. Výroční ocenění a významná finanční cena bude udělena ruským vědcům, inženýrům, vynálezcům, jejichž vývoj má významný potenciál a má praktický horizont realizace 3–10 let. V důsledku fóra navštívilo stránky více než 1 400 lidí, včetně 750 odborníků z více než 80 ruských a zahraničních vzdělávacích a výzkumných institucí a 250 zástupců médií. Mezi účastníky byli i ti, kteří si právě vybrali nebo jsou na cestě ke svému povolání. „Je skvělé, že se Fórum konalo za účasti mladých vědců, dokonce i školáků! Viděli jsme nejen lidi, kteří v naší zemi rozhodují, ale také jsme viděli ty, kteří budou hrdiny zítřka,“ řekl Ruslan Yunusov, spoluzakladatel Ruského kvantového centra.

