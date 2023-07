Kyjev neevakuuje své zraněné z pozic, sdělil ukrajinský zajatec

https://cz.sputniknews.com/20230715/kyjev-neevakuuje-sve-zranene-z-pozic-sdelil-ukrajinsky-zajatec-19499634.html

Ukrajinský zajatec sdělil, že ukrajinské ozbrojené síly neevakuují zraněné z pozic, těžce zranění vojáci umírají ve sklepech u Brechovky na arťomovském úseku... 15.07.2023, Sputnik Česká republika

„Pamatuji si záblesk před sebou, z hlavy mi začala téct krev, pak jsem sešel do sklepa, který jsme sami našli, bylo se mnou ještě pět lidí. Začali jsme volat na evakuaci, řekli nám, že musíme čekat,“ uvedl zajatec v rozhovoru pro Sputnik.Podle jeho slov během té doby, kdy se nacházel ve sklepě, tam zemřeli dva lidé a on kvůli zranění musel sklep opustit a hledat si pomoc sám.„Nebyli jsme ani jednou v boji, nechali nás bez důstojníků. Nevím, co je to za válku, nač ji potřebují a co chtějí. V mírovém životě jsem byl mechanizátorem a tady jsem pěšákem,“ dodal.

