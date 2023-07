https://cz.sputniknews.com/20230716/putin-promluvil-o-reakci-ruska-na-pouziti-kazetove-munice-ozbrojenymi-silami-ukrajiny-19500138.html

Putin promluvil o reakci Ruska na použití kazetové munice Ozbrojenými silami Ukrajiny

Putin promluvil o reakci Ruska na použití kazetové munice Ozbrojenými silami Ukrajiny

Rusko zatím nebylo nuceno použít kazetovou munici, ale bude-li použita proti nám, máme právo na zrcadlovou reakci, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin... 16.07.2023, Sputnik Česká republika

„Dosud jsme to nedělali, nepoužili jsme ji, neměli jsme to zapotřebí, nehledě na to, že jsme také v určitém období neměli dost munice, ale nedělali jsme to. Ale samozřejmě, pokud ji použijí proti nám, vyhrazujeme si právo na zrcadlové akce,” řekl Putin.Ředitel pro operace spojeného štábu generál Douglas Sims sdělil na čtvrtečním briefingu v Pentagonu, že Ukrajina dostala kazetovou munici nejen z USA, ale také z jiných zemí.Prezident USA Joe Bidem oznámil 7. července rozhodnutí o dodávkách kyjevskému režimu kazetové munice. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zdůraznila, že tyto dodávky ohrožují civilisty a mají za cíl prodloužení krize.Ozbrojené síly Ukrajiny již podle údajů ruských vojáků použily kazetovou munici k ostřelování Donbasu, zejména Doněcka. Mluvčí Ministerstva obrany RF generálporučík Igor Konašenkov se domnívá, že to svědčí o záměru ukrajinské armády zabít maximální počet civilistů.

