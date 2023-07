Peking doufá, že účastníci obilní dohody vyřeší otázku potravinové bezpečnosti

https://cz.sputniknews.com/20230718/peking-doufa-ze-ucastnici-obilni-dohody-vyresi-otazku-potravinove-bezpecnosti-19503193.html

Platnost obilní dohody vypršela 17. července. Rusko okamžitě obnoví její realizaci, jakmile bude splněna její ruská část, prohlásil v pondělí mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. Oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová Sputniku sdělila, že Rusko uvědomilo v pondělí Turecko, Ukrajinu a OSN o námitkách proti prolongaci obilní dohody.Diplomatka dodala, že Čína je ochotna upevňovat styky a spolupráci se všemi stranami, napomáhat formování širšího mezinárodního konsensu a přispívat kladným přínosem k zajišťování světové potravinové bezpečnosti.Černomořská iniciativa, kterou podepsali 22. července 2022 zástupci Ruska, Turecka, Ukrajiny a OSN, předpokládá vývoz ukrajinského obilí a potravin, a také hnojiv po Černém moři ze tří přístavů včetně Oděsy. Koordinováním plaveb lodí se zabývá Společné koordinační centrum v Istanbulu. Prezident RF Vladimir Putin poukázal na to, že Západ vyváží větší část ukrajinského obilí do vlastních zemí, a nikoli do hladovějících afrických zemí. Obilní iniciativa je součástí balíkové dohody. Její druhá část – memorandum Rusko-OSN vypočítané na tři roky – předpokládá odblokování ruského exportu potravin a hnojiv, mezi hlavními úkoly bylo uvedeno nové připojení Rosselchozbanky k SWIFT, obnovení dodávek zemědělské techniky, náhradních dílů a servisní obsluhy, obnovení fungování čpavkovodu Toljatti-Oděsa a řada jiných opatření. Jak zdůraznili v Moskvě, tato část balíkové dohody nebyla plněna.

